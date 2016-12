Einbrecher sind in eine Haus an der Schlehenstraße eingedrungen.© imago stock&people

Wunstorf

Einbrecher gelangen durch Kellertür ins Haus

Einbrecher sind zum wiederholten Mal in ein Einfamilienhaus an der Schlehenstraße gelangt. Am Donnerstag zwischen 19 und 22.20 Uhr haben sie zunächst Bewegungsmelder auf dem Grundstück verdreht und dann eine Kellertür aufgebrochen - indem sie an ihr hebelten und auch eine Scheibe einschlugen.