Wunstorf

Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

Zwei Einbrüche in zwei Wunstorfer Dörfern beschäftigen die Polizei. In Klein Heidorn gingen die Täter ein Zweifamilienhaus in der Straße Am Hasenloch an, in Steinhude ein Einfamilienhaus Am Friedhof.