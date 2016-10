Der Polizei sind zwei Einbrüche gemeldet worden.© f

Wunstorf

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser entdeckt

In Einfamilienhäusern in Steinhude und Kolenfeld sind am Freitag Einbrüche entdeckt worden. Am Mühlenspiegel hatten Unbekannte in der Nacht zuvor ein Fenster an der Rückseite aufgehebelt und durchwühlten Schränke in Flur und Wohnzimmer. Die Eigentümer gehen davon aus, dass nicht viel gestohlen wurde.