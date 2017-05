Einbrecher sind in eine Praxis und beim THW eingedrungen.© Symbolbild

| Sven Sokoll

Wunstorf

Einbrecher gelangen in Praxis und THW-Haus

Eine Physiotherapie-Praxis an der Hauptstraße in Luthe und das THW-Gebäude an der Bahnhofstraße sind in der Nacht zu Montag zum Ziel von Einbrechern geworden. Um in die Praxis zu gelangen, wurde eine Glasschiebetür aufgehebelt. Die Beute ist der Polizei noch nicht bekannt.