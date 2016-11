Eine Terrassentür an der Mühlenkampstraße ist sehr rabiat aufgebrochen worden.© Symbolbild

Wunstorf

Einbrecher gehen an Terrassentür brutal vor

Auf recht brachiale Weisen haben Einbrecher am Donnerstag zwischen 13 und 18.45 Uhr eine Terrassentür an der Mühlenkampstraße aufgebrochen. So gelangten sie in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben der Polizei brachten die Unbekannten dort Schmuck und etwas Geld an sich.