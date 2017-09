Einbrecher sind in Hagenburg in eine Wohnung eingedrungen.© Symbolbild

Hagenburg

Einbrecher nutzen Abwesenheit aus

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonnabend, 16. September, in eine Wohnung am Sonnenblumenweg in Hagenburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Bewohner zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause.