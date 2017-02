Einbrecher haben ein Kellerfenster aufgedrückt.© Symbolbild

Wunstorf

Einbrecher drücken Kellerfenster auf

Einbrecher sind am Sonnabend in ein Wohnhaus an der Straße Im Westerende eingedrungen. Nach den Ermittlungen der Polizei geschah die Tat zwischen 19 und 20.05 Uhr. Die unbekannten Täter drückten in dieser Zeit ein Kellerfenster auf und durchsuchten dann im Inneren die Räume.