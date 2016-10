Einbrecher haben eine Kita durchsucht.© ff

Wunstorf

Einbrecher durchsuchen Kita-Räume

Unbekannte Einbrecher sind im Lauf des Wochenendes in die Kindertagesstätte an der Heinrichstraße eingedrungen. Sie hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in einen Gruppenraum. Anschließend durchsuchten sie die Räume und auch die Büros.