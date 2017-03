Einbrecher haben sich das KCL-Vereinsheim zum Ziel genommen.© Symbolbild

Wunstorf

Einbrecher kommen durch eine Garage

Einbrecher sind in das Vereinsheim des Kraftfahrzeugclubs Luthe an der Straße Im Stadtfelde eingedrungen. Wie am Dienstag gegen 15.30 Uhr festgestellt wurde, schoben sie das Rolltor einer Garage auf. Im Inneren sahen sie sich um und konnten eine Geldkassette öffnen. Gestohlen wurde aber wohl nichts.