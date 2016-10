Einbrecher sind in Häuser in Wunstorf und Kolenfeld eingedrungen.© ff

Wunstorf

Einbrecher dringen in zwei Häuser ein

An zwei Stellen haben Einbrecher am Sonnabend Beute gemacht. Bereits in der Nacht gelangten sie durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Wohnhaus am Mühlenweg in Kolenfeld und stahlen Geld, Schmuck und Elektronikgeräte. Später zwischen 15.45 Uhr und 23 Uhr folgte ein Fall in der Kernstadt.