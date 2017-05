Sie haben vor 50 Jahren an der Scharnhorstschule ihren Abschluss gemacht (von links): Regina Focke, Ingrid Köpke und Helmi Melzer schwelgen in Erinnerungen.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Ehemalige haben sich viel zu erzählen

Die Ehemaligen-Treffen von Scharnhorst-Realschülern haben in Wunstorf Tradition. Viele Jahre trafen sich die Teilnehmer in der alten Schulaula des Aue-Schulzentrums. Am Sonnabend wurden die Teilnehmer erstmalig im Neubau der Evangelischen IGS begrüßt.