Beim 38. Wunstorfer Jazzkonzert spielten im Stadttheater die Echoes Of Swing.© Sascha Kletzsch

Wunstorf

Echoes Of Swing versprechen Exquisites

Von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin, und immer auf der Suche nach Exquisiten: Seit 18 Jahren sind die Musiker von "Echoes Of Swing" in unveränderter Besetzung unterwegs. Zum 38. Wunstorfer Jazz-Konzert spielt das Ensemble am Sonntag, 6. November, auf Einladung des Kulturrings im Stadttheater.