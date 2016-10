Toni Di Napoli (links) und Pietro Pato singen als Tenöre4You in der Steinhuder Petruskirche.© privat

Wunstorf

Duo singt mit italienischem Touch

Bekannte Lieder aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik präsentieren die Tenöre4You am Freitag, 21. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Steinhuder Petruskirche, Am Anger 10. Das Duo aus Toni Di Napoli und Pietro Pato verleiht seinem Gesang einen italienischen Stil. Begleitet wird er von einer Licht-Show.