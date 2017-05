Der Storchenchor der Grundschule Luthe: Er tritt mit zwei weiteren Chören am Freitag, 2. Mai, in der Luther Dorfkirche auf.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Drei Chöre gestalten Gospelkonzert in Luthe

Gleich drei Chöre präsentieren am Freitag, 2. Juni, ihr Repertoire in der Luther Dorfkirche. Mit dabei sind der Storchenchor der Grundschule als Gastgeber, der Jugendchor Just Friends der St.-Johannes-Kirchengemeinde sowie der ChoroFun aus Seelze-Harenberg.