| Sven Sokoll

Wunstorf

Wohnmobil wird von Grundstück gestohlen

Von einem Privatgrundstück an der Winterstraße in Luthe ist am Dienstagmorgen ein Wohnmobil gestohlen worden. Um 5 Uhr hatte ein Nachbar es noch gesehen, um 9 Uhr war das vier Jahre alte Fahrzeug dann aber verschwunden. Es hat einen Wert von 45.000 Euro.