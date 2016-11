Die Lights rocken zum fünften Mal in Küsters Hof.© privat

Wunstorf

Musiker rocken in Küsters Hof

In Küsters Hof wird an zwei Abenden hintereinander gerockt. Den Auftakt macht Andy Lee am Freitag, 4. November, mit seinem musikalischen Kulturprogramm "Die Blütezeit des Rock & Roll". Einen Tag später ist die Hannoveraner Band Die Lights zu Gast.