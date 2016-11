Das Wunstorfer Kinder-Kino geht wieder los: Beginn ist jeweils um 15 Uhr.© Jasmin Osterloh

Wunstorf

Kinderkino startet in Bokeloh

In Zusammenarbeit mit dem Projekt Kurze Wege, dem Küsterhaus Steinhude und dem Bau-Hof startet die Jugendpflege wieder in ihre Kino-Saison. Das Wunstorfer Kinder-Kino beginnt am Montag, 14. November, in den Jugendräumen der Grundschule Bokeloh. Der Eintritt ist frei.