Die Corvinus-Kirche wird am 17. Juni 50 Jahre alt: Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen ist seit 25 Jahren in der Gemeinde. © Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Die Corvinus-Kirche wird 50 Jahre alt

Die Corvinus-Kirche Wunstorf/Blumenau an der Arnswalder Straße wird 50 Jahre alt. Das Kirchenjubiläum am 17. Juni feiert die Gemeinde mit einem einwöchigem Festprogramm. Auftakt der Feierlichkeiten ist am Sonntag, 11. Juni. Dann heißt es im Gottesdienst "Back to the Roots". Beginn ist um 10 Uhr.