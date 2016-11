Demenz ist das Thema beim nächsten Vortrag im Senioren- und Pflegestützpunkt im Medicum.© Lange-Schönhoff

Wunstorf

Vortrag zum Umgang mit Demenzerkrankten

Aggressives Verhalten, Unruhe, Verständigungsschwierigkeiten, Wahnvorstellungen: Die Betreuung von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ist eine Herausforderung. Der Senioren- und Pflegestützpunkt bietet am Montag, 14. November, im Medicum eine Informationsveranstaltung zum Thema an.