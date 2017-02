Festakt zum 20. Jahrestag der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags zwischen Wunstorf und Flers im vergangenen Jahr: Der Platz an der Abtei wird nach Flers benannt, von links Jean-Marc Chevalier (Partnerschaftsverein Flers), Manfred Forreiter (Partnerschaftsverein Wunstorf), Ortsbürgermeister Thomas Silbermann, Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, stellvertretender Bürgermeister Subay Sahin, Josette Bonnel, Ines Chaté (alle Stadt Flers). In diesem Jahr besuchen die Wunstorfer ihre Freunde in der Normandie.© Sven Sokoll