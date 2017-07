Pilzbefallenes Holz ist aus dem Dachstuhl entfernt worden.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Handwerker rücken dem Pilz auf die Pelle

Bei den umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Kolenfelder Kirche ist an einer Stelle jetzt das Dach offen. Die Handwerker haben Holz im Gebälk entfernt, das von Pilz befallen war. "Es sieht so, als ob wir rechtzeitig reagiert haben", sagte Werner Seppelt vom Kirchenvorstand.