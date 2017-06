DRK-Kita-Leiterinnen Karin Born (Bokeloh, von links), Sabine Seehagen (Eleonore von Unger), Ursula Meyer (Kolenfeld) und Katrin Urbanski (Luthe) freuen sich über je 100 Euro aus den Händen von Klaus Peter Kayser vom DRK-Netzwerk Wunstorf.© Rita Nandy

Wunstorf

Vier DRK-Kitas erhalten Spenden

Das DRK-Netzwerk Wunstorf hat sein Konto aufgelöst. Davon profitieren die vier DRK-Kitas in Bokeloh, Wunstorf, Kolenfeld und Luthe. Am Donnerstagmorgen übergab Klaus Peter Kayser vom DRK-Netzwerk in der Luther Kita je 100 Euro an die Leiterinnen der Einrichtungen.