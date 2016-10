Die drei Musiker von Portless stellen ihr neues Album vor.© privat

Wunstorf

Country-Rockband Portless spielt im Filou

Traurige Lieder für fröhliche Menschen. Am Sonnabend, 22. Oktober, spielt die hannoversche Band Portless ab 20 Uhr in der kleinen Kneipe Filou in Steinhude, Bleichenstraße 9.