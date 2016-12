"Chorgesang in Luthe" lädt für den dritten Advent zum Konzert in die Dorfkirche ein. Die Zuhörer erwartet ein Programm mit Überraschungen.© privat

Wunstorf

Adventskonzert ist in diesem Jahr anders

Für ihr 30. Adventskonzert begeben sich die Sänger der beiden Luther Chöre auf neue Wege. In diesem Jahr bestreitet "Chorgesang in Luthe" sein traditionelles Adventskonzert in der Dorfkirche ohne weitere Gäste. Dafür halten die Sänger für das Publikum einige Überraschungen parat.