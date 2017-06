Der Chor der Grundschule Kolenfeld führt das Musical Tuishi Pamoja auf.© privat

| Sven Sokoll

Wunstorf

Kolenfelder Grundschulchor führt Musical auf

Der Schulchor der Grundschule Kolenfeld führt am Mittwoch, 14. Juni, ab 18 Uhr das Musical "Tuishi Pamoja" in der Kirche des Dorfes auf. 29 Chorkinder aus der zweiten bis vierten Klasse wirken daran in vielfältigen Kostümen mit.