Der Landtagsfraktionsvorsitzende Björn Thümler hat für den Neujahrsempfang der CDU Wunstorf zugesagt.© Julian Stratenschulte (Archiv)

| Kathrin Götze

Wunstorf

CDU stimmt sich auf Wahlkämpfe ein

Reichlich Arbeit sieht der CDU-Vorstand angesichts der bevorstehenden Bundestags- und Landtagswahl auf sich zukommen. In der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend warben die Vorstände um die Unterstützung möglichst vieler Parteimitglieder an Ständen und bei anderen Wahlkampf-Aktionen.