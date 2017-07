Bei seiner Sommertour im vergangenen Jahr hat der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner (zweiter von links) sich das entstehende Flüchtlingswohnheim in Großenheidorn angesehen.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Lechner geht auf Sommertour im Wahlkreis

Der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner will bei seiner Sommertour durch den Wahlkreis die Themen Handwerk, Landwirtschaft und Dorfentwicklung in den Mittelpunkt stellen. In Wahlkampfzeiten will der CDU-Politiker mehr als 20 Termine in Wunstorf und Neustadt in knapp drei Wochen absolvieren.