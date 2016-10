Mit einem städtebaulichen Wettbewerb soll das ehemalige Vion-Gelände überplant und zum Wohngebiet werden.© Tugendheim

Wunstorf

Teilnehmer für Vion-Wettbewerb stehen fest

Mit der Auswahl der 15 Teilnehmer ist in der vergangenen Woche der städtebauliche Wettbewerb für die weitere Entwicklung des früheren Vion-Geländes in die nächste Phase gegangen. Nach einem Einführungskolloquium am 3. November können die ausgewählten Büros in die kreative Phase gehen.