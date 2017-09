Der Rat hört am Mittwoch die Haushaltsrede des Bürgermeisters.© Sven Sokoll

| Sven Sokoll

Wunstorf

Bürgermeister bringt den Haushalt ein

Was kann Wunstorf sich im nächsten Jahre alles leisten? Die Stadtverwaltung stellt ihren Vorschlag dafür vor, Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt bringt den Haushalt für 2018 am Mittwoch, 20. September, in den Rat ein. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sozialzentrum des Klinikums.