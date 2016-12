Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ist auf seiner traditionellen Weihnachtstour unterwegs: Bei den Johannitern übergibt er zwei Weihnnachtstüten für die Mitarbeiter, die an den Festtagen im Einsatz sind. Lennart Saars hat 24- Stunden Bereitschaft beim Hausnotruf. Rettungswachenleiter Michael Merz (Mitte) freut sich über die nette Geste.© Lange-Schönhoff

Wunstorf

Bürgermeister bedankt sich für Einsätze

Traditionen werden in Wunstorf gepflegt: Auch in diesem Jahr war Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am 24. Dezember in der Stadt unterwegs, um sich bei den Menschen zu bedanken, die an den Feiertagen für die Allgemeinheit im Einsatz sind.