Polizeieinsatz in Wunstorf

Heimbewohner gehen aufeinander los

Eine aggressive Auseinandersetzung zwischen 14- bis 17-jährigen Bewohnern der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge hat am Dienstagabend für einen großen Polizeieinsatz an der Marienburger Straße in Wunstorf gesorgt. Ein Jugendlicher und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sind verletzt worden.