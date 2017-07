Symbolbild© Friso Gentsch

| Kathrin Götze

Wunstorf

Betrunkener greift Mädchen an

Schock an der Bushaltestelle: Ein offensichtlich betrunkener Mann hat am Freitagabend gegen 18.20 Uhr ohne erfindlichen Grund eine 13-jährige attackiert. Das Mädchen wartete mit seiner Mutter an der Adolph-Brosang-Straße auf den Bus, als der Mann es plötzlich mit der Faust gegen den Kopf schlug.