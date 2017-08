Wenn ein Fremder an der Tür klingelt, sollten sich die Mieter immer einen Ausweis zeigen lassen, auch wenn Personen vorgeben, von der Polizei zu sein: Wunstorfs Kontaktbeamter Ralf Möllmann zeigt seinen Dienstausweis. Kathrin Tietz und Michael Nahrstedt vom Bauverein hören interessiert zu.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Bauverein will mehr Präventionsarbeit leisten

Weil sich immer mehr Mieter über Betrugsfälle am Telefon oder an der Haustür beschweren, will der Bauverein seine Präventionsmaßnahmen intensivieren. Zum Auftakt trafen sich am Dienstagnachmittag betroffene Hausbewohner mit Wunstorfs Kontaktbeamten Ralf Möllmann im WB-Forum Rembrandtstraße.