Wunstorf

Besitzer überrascht Eindringling in Laube

Ein 26-jähriger Eindringling hat am Dienstag um 6 Uhr mit einem Besenstiel eine Türscheibe an einer Gartenlaube an der Südaue eingeschlagen. Offenbar wollte der Betrunkene sich in dem Häuschen schlafen legen. Doch der Besitzer hörte das Klirren und überraschte ihn.