Wunstorf

Berlin Guitar Ensemble gastiert in Kirche

Musik erklingt am Sonnabend, 19. August in der Kirche Zum Heiligen Kreuz in Bokeloh, An der Kreuzkirche 11. Das international besetzte Berlin Guitar Ensemble spielt ab 19 Uhr unter der Leitung von Hernan Nunez ein breites Spektrum von Klassik bis Rock.