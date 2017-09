Dichtes Gedränge am Sonntagmittag beim Fischtival.© Rita Nandy

Wunstorf

Sonniger Sonntag lockt zum Fischtival

Das sonnige Wetter zieht zahlreiche Besucher am Sonntag in den Ortskern Steinhudes zum 12. Fischtival. Dichtes Gedränge herrscht am Alten Winkel. An den Fischständen haben sich längere Schlangen gebildet. Sitzplätze sind schnell besetzt.