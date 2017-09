Schon jetzt gehört die in die Jahre gekommene Wunstorfer Visitenkarte am Bahnhof der Vergangenheit an. Eine neue wird es nicht geben.© Winfried Gburek

Wunstorf

Altes Begrüßungsschild wird entfernt

Alle Bahnreisenden wurden seit den neunziger Jahren mit einem Schild auf dem Grünstreifen des Wunstorfer Bahnhofs begrüßt. „Willkommen in Wunstorf am Steinhuder Meer“, war darauf all die Jahre zu lesen, geschmückt mit dem Wellenschlag des Meeres. Jetzt soll es weichen.