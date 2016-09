Abschied für Erika Thake (vorn): In Zukunft führen Kathrin Zarbock und Michael Nahrstedt den Bauverein.© Christiane Lange-Schönhoff

Wunstorf

Der Bauverein ist Teil ihres Lebens

Sport, Radfahren, Yoga und viel frische Luft: Wenn Erika Thake, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied des Bauvereins, am Freitag in den Ruhestand geht, wird sie keine Langeweile haben. Nach 45-jähriger Berufstätigkeit will sie künftig viel für sich tun, ihre Hobbys aufleben lassen.