© Lütjens

Anke Lütjens

Wunstorf

Frau Hölty bekommt eine neue Grünanlage

Die Fassade des Hölty-Gymnasiums an der Hindenburgstraße erstrahlt nach umfangreicher Sanierung in neuem Glanz. Jetzt sind die Grünanlagen vor dem denkmalgeschützten Gebäude an der Reihe. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben am Montag mit den Vorarbeiten begonnen.