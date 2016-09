Der Bau-Hof bietet ein Ferienprogramm an.© Tugendheim

Wunstorf

Bau-Hof bietet Ferienprogramm an

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof bietet in den Herbstferien ein vielfältige Programm an. Vor allem in der zweiten Woche sind darunter viele offene Angebote. An mehreren Terminen ist Hüttenbau möglich, am Donnerstag13. Oktober auch in Verbindung mit einem Herbstfest von 15 bis 18 Uhr.