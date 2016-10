Aus einem BMW sind in Wunstorf Teile ausgebaut worden (Symbolbild).© Kai Remmers

Wunstorf

Wieder Teile aus BMW gestohlen

Die Serie von Diebstählen aus Autos des Typs BMW geht weiter: An einem Wagen ist in der Nacht zu Sonnabend an der Äbtissin-Jutta-Straße die Seitenscheibe eingeschlagen worden. Die unbekannten Täter brachten das Navigationsgerät, Lenkrad und Airbag an sich.