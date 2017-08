Die Polizei ermittelt nach zwei Autoaufbrüchen.© Archiv

| Sven Sokoll

Wunstorf

BMW und Mercedes aufgebrochen

Erheblicher Schaden ist in der Nacht zu Dienstag bei zwei Autoaufbrüchen im Süden der Kernstadt entstanden. Aus einem BMW an der Dr.-Meier-Spanier-Straße bauten Unbekannte ein Navigationsgerät aus und gingen so vor, dass der Kabelbaum erneuert werden muss.