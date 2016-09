Sabine Dahm experimentiert vor Erstklässlern der Grundschule Steinhude.© Sven Sokoll

Wunstorf

Autorin macht neugierig auf Naturphänomene

Ein Mammutprogramm absolviert die Wissenschaftsautorin Sabine Dahm auf Einladung der Stadtbibliothek: In sieben Lesungen an drei Tagen vermittelt sie Grundschülern, was hinter Naturphänomenen steckt - nicht nur im Vortrag, sondern auch mit anschaulichen Experimenten.