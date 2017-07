Auf der B442 zwischen Haste und Wunstorf hat eine Polo-Fahrerin einen Unfall verursacht.© Friso Gentsch

Wunstorf

Autofahrerin kommt von der Straße ab

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der B442 zwischen Haste und Wunstorf einen Unfall verursacht. Sie war in einer Kurve mit ihrem Polo von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Anschließend schleuderte das Auto zurück auf die Gegenfahrbahn.