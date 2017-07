Die Polizei ermittelt nach zwei Autoaufbrüchen.© Archiv

| Sven Sokoll

Wunstorf

Autoaufbrecher geht ohne Beute

Zwei Autoaufbrüche haben sich in der Nacht zu Donnerstag in der Mühlenkampstraße ereignet. Aus einem BMW und einem Peugeot wurde nach dem Einschlagen der Scheiben aber nichts gestohlen. In einem Fall hatte eine Geldbombe auf dem Beifahrersitz gelegen, die sich für den Täter aber als leer entpuppte.