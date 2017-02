In ihrer Außenstelle am Luther Weg hat die IGS Wunstorf aktuell neun Klassen untergebracht.© Kathrin Götze

Wunstorf

IGS-Außenstelle improvisiert bei Verpflegung

Die Schüler der IGS-Außenstelle am Luther Weg müssen weiter ohne tägliches warmes Mittagessen auskommen. Die Räume reichen für eine Küche nicht aus. Die Schule improvisiert, zweimal in der Woche bietet ein Lieferant Pizza an, weitere Auswahl soll ein Kiosk bieten.