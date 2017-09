Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers.© Symbolbild

| Sven Sokoll

Wunstorf

Kleinwagen muss Überholer ausweichen

Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Kreisstraße 329 zwischen Bokeloh und Wunstorf sucht die Polizei Zeugen. Ein Audi mit bekanntem Kennzeichen soll am Freitag gegen 8.10 Uhr so ausgeschert sein, dass ein entgegenkommender silberner Kleinwagen in den Seitenstreifen ausweichen musste.