Ein roter Audi ist gestohlen worden - die Polizei ermittelt.

| Sven Sokoll

Wunstorf

Roter Audi A4 aus der Oststadt gestohlen

Ein Audi A4 ist zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Sonntag, 8.40 Uhr, aus dem Allensteiner Weg in der Oststadt gestohlen worden, wo die Besitzer ihn am Straßenrand abgestellt hatten. Das Auto ist rot und verfügt über einen schwarzen Kühlergrill. Die Polizei gibt den Wert mit gut 7000 Euro an.