| Sven Sokoll

Wunstorf

Audi wird an Strandterrassen angefahren

Rund 1500 Euro Schaden ist am Sonnabend zwischen 12 und 14 Uhr an einem Audi A3 entstanden, den ein Besucher aus Bad Salzdetfurth auf dem Parkplatz an den Steinhuder Strandterrassen geparkt hatte. Der Verursacher beschädigte das Auto offenbar beim Ein- oder Ausparken und fuhr dann weg.