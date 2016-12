Apolllonia und Klaus Engelke - heute und vor 60 Jahren.© Sven Sokoll

Wunstorf

Klaus Engelkes Mut hat sich ausgezahlt

Um näher bei ihrer Tochter zu sein, sind Apollonia und Klaus Engelke vor 14 Jahren in die Oststadt gezogen. Am Donnerstag, 15. Dezember, begehen sie dort ihre Diamantene Hochzeit. Mit 28 Gästen wollen sie sie dann am Wochenende im Hotel Wehrmann-Blume ordentlich auf die 60 Jahre anstoßen.